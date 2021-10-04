EĞİRDİR 2.500 ÖĞRENCİYLE HAREKETLENDİ.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitelerinin akademik takvimlerinin start vermesi ile ilçemize gelen toplam 2500 yüksek öğrenim öğrencisi ve aileleri Eğirdir'e geldi. Eğirdir'in başta Yeşilada ve Limanı olmak üzere güzelliklerini keşfeden öğrenciler ve ailelerini Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'te yalnız bırakmıyor. Cadde ve sokaklarda öğrenciler ve ailelerine ilçemize hoşgeldiniz diyen Başkan GÖK elma ikramında da bulunuyor. Önümüzde 13 Ekim 2021 Çarşamba günü gün boyu elektrikli tekne turu yapacak olan yüksek öğrenim öğrencilerine akşam ise SDÜ Rock Müzik Topluluğu 'EĞİRDİR'e HOŞGELDİNİZ' konserini Eğirdir Limanda saat 19.00'da gerçekleştirecek. Edinilen bilgilere göre ilçemizdeki toplam yüksek öğretim öğreci sayımız bu yıl 2.500'e ulaştı. Tüm devlet yurtları ve apartların dolmasından sonra yedek tercihteki öğrencilerimize Isparta KYK Yurtlarında konaklama imkanı sağlanarak ulaşımları Eğirdir Belediyesi tarafından yapılacak.