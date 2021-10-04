İŞKUR’DAN ALDIĞI HİBE DESTEĞİYLE FIRIN AÇTI

Isparta’da yaşayan ve bir çocuk babası olan Eski Hükümlü Şakir TAŞÇEKEN, İŞKUR’dan aldığı hibe desteği ile işini kurdu.Denetimli Serbestlikten kapsamında tahliye edilen Şakir TAŞÇEKEN; eski mesleği olan Fırıncılık mesleğini sürdürmek için İŞKUR’un Eski Hükümlülere verilen hibe desteğine başvurdu.Hibe desteğinden yararlanmak için gereken şartları sağlayan ve hibe desteğini almaya hak kazanan TAŞÇEKEN, aldığı destek ile oturduğu mahallede bir ekmek fırını açtı. Fırın açmakla da kalmadı. Yanında iki kadın personeli de çalıştırmaya başladı.İŞKUR’un verdiği bu hibe desteğinin kendisi gibi birçok eski hükümlüye can suyu olduğunu belirten TAŞÇEKEN; Kendi işimi kurmam konusunda bana verilen bu destekten dolayı çok mutluyum. Bu hibe desteği sayesinde fırınımızı açtık. Fırınımızda iki kadın personele de iş verdik. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.İŞKUR’un bu desteğinin; eski hükümlülerin hayata tekrar bağlanmalarında dönüm noktası olduğuna ve kendi işini kurmalarında büyük kolaylıklar sağladığına dikkat çeken İl Müdürü Mustafa HÖKE de, “Hibe desteğinin birçok eski hükümlü vatandaşın yüzünü güldürdüğünü, aldıkları desteklerle hem kendi işlerinin sahibi olduklarını hem de başka insanlara da iş verebilecek konuma geldiklerini ifade etti.