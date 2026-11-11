Sigara ve alkole zam beklentisi! Aralık ayında artış var mı?

Sigara ve alkole zam beklentisi! Aralık ayında fiyatlar değişebilir
Sigara ve alkollü içecek fiyatlarına yeni zam beklentisi gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya 5 ila 10 TL, alkollü içeceklere ise yüzde 10 ila 15 arasında zam gelebileceğini açıkladı. Yeni fiyat tarifeleri için gözler 1 Aralık tarihine çevrildi.
Sigara ve alkollü içecek tüketenleri ilgilendiren yeni fiyat artışı beklentisi gündeme geldi. 2026 yılı boyunca farklı dönemlerde yapılan fiyat güncellemelerinin ardından, aralık ayında yeni bir zam düzenlemesi yapılabileceği belirtiliyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın Elips Haber'e yaptığı değerlendirmeye göre, sigara ve alkollü içecek fiyatlarında yeni artışlar bekleniyor.
Sigara fiyatlarına 10 TL'ye kadar zam beklentisi
Erol Dündar, sigara fiyatlarında paket başına 5 ila 10 TL arasında artış beklendiğini ifade etti.
Beklenen zammın bütün markalara aynı oranda yansımayabileceği, üretici firmaların kararlarına göre fiyat değişikliklerinin farklılık gösterebileceği belirtiliyor.
Yeni fiyatların 1 Aralık tarihinde netleşmesi beklenirken, sigara üreticilerinden henüz kesinleşmiş bir zam açıklaması yapılmadı.
Alkollü içeceklere yüzde 15'e varan zam iddiası
Zam beklentisi yalnızca sigarayla sınırlı değil. Bira, rakı, viski ve votka başta olmak üzere alkollü içeceklerin fiyatlarında da yüzde 10 ila 15 arasında artış gündemde.
Söz konusu artışın ürün ve markalara göre farklı tutarlarda uygulanabileceği ifade ediliyor. Ancak yeni fiyat tarifeleri henüz kesinleşmiş değil.
2026 yılında sigara ve alkol fiyatları değişti
2026 yılı içerisinde sigara fiyatlarında farklı dönemlerde güncellemeler yapıldı. JTI, Philip Morris, BAT ve Imperial Tobacco gibi büyük üretici gruplarının ürünlerinde yıl boyunca çeşitli fiyat değişiklikleri yaşandı.
Alkollü içeceklerde de ocak, temmuz ve ekim aylarında fiyat güncellemeleri gerçekleştirildi. Yeni zam beklentisiyle birlikte tüketiciler güncel fiyat listelerini yeniden araştırmaya başladı.
Güncel sigara fiyatları ne kadar?
22 Ekim 2026 tarihinde paylaşılan fiyat listesinde yer alan bazı sigara markalarının satış fiyatları şöyle:
Philip Morris (PM) grubu
Parliament Midnight: 140 TL
Parliament Night Blue Pack / Long: 130 TL
Parliament Aqua Blue Slims: 130 TL
Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 130 TL
Parliament Midnight Blue: 125 TL
Marlboro Red Long / Red / Touch: 125 TL
Marlboro Touch Blue / Gray / White: 125 TL
Marlboro Edge: 123 TL
Marlboro Edge Slims: 120 TL
Marlboro Edge Blue: 120 TL
Muratti: 122 TL
Muratti Blu: 122 TL
Lark: 120 TL
Chesterfield: 120 TL
L&M: 120 TL
Marlboro Roll 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 150 TL
BAT grubu
Kent Switch: 115 TL
Kent D Range Blue Long / Grey Long: 120 TL
Kent D Range Blue / Grey: 120 TL
Kent Switch Dark Blue: 115 TL
Kent Dark Blue / Dark Blue Long: 120 TL
Kent Blue / White: 130 TL
Kent Slims Long Blue / Grey: 125 TL
Kent Slims Black / Grey: 130 TL
Rothmans: 115 TL
Tekel 2000: 115 TL
Tekel 2001: 120 TL
Viceroy: 120 TL
Pall Mall: 120 TL
Maltepe ve Samsun: 120 TL
JTI grubu
Winston Slender Q Line: 120 TL
Winston Slender / Slender Long: 120 TL
Winston Dark Blue / Deep Blue: 120 TL
Winston: 125 TL
Winston Slims Q Line: 130 TL
Winston Slims: 130 TL
Winston Xsense: 130 TL
Camel Slims Q Line: 115 TL
Camel Slender: 115 TL
Camel Deep Blue: 115 TL
Camel Black & White: 120 TL
Camel Yellow & Brown: 120 TL
LD: 115 TL
LD Slims: 115 TL
Monte Carlo: 115 TL
Camel Yellow 100 Gram Sarmalık Kıyılmış Tütün: 285 TL
Imperial Tobacco grubu
Davidoff Slims (Ivory / White): 130 TL
Davidoff (Burgundy / Ivory / White): 125 TL
Davidoff C Line Blue: 120 TL
Bianca: 125 TL
Polo (Blue / Grey): 115 TL
West (Navy / Grey / White): 110 TL
Captain Black grubu
Captain Black King Size-G: 110 TL
Captain Black Compact-G: 110 TL
Captain Black King Size (Navy / Sky): 110 TL
Captain Black Compact (Navy / Sky): 110 TL
Captain Black Slims (Sky / Grey): 110 TL
Yeni zamlı fiyatlar ne zaman belli olacak?
Sigara ve alkollü içeceklerde gündeme gelen zam beklentisi için 1 Aralık 2026 tarihi öne çıkıyor. Ancak üretici firmalar tarafından henüz kesinleşmiş yeni bir fiyat listesi açıklanmadı.
Önümüzdeki günlerde yapılacak duyurularla birlikte hangi markanın fiyatının ne kadar değişeceği belli olacak.
Sigara ve alkollü içeceklerde beklenen fiyat artışlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve yeni tarifelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.