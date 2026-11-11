Sigara ve alkole zam beklentisi! Aralık ayında artış var mı?

Sigara ve alkole zam beklentisi! Aralık ayında fiyatlar değişebilir

Sigara ve alkollü içecek fiyatlarına yeni zam beklentisi gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya 5 ila 10 TL, alkollü içeceklere ise yüzde 10 ila 15 arasında zam gelebileceğini açıkladı. Yeni fiyat tarifeleri için gözler 1 Aralık tarihine çevrildi.

Sigara ve alkollü içecek tüketenleri ilgilendiren yeni fiyat artışı beklentisi gündeme geldi. 2026 yılı boyunca farklı dönemlerde yapılan fiyat güncellemelerinin ardından, aralık ayında yeni bir zam düzenlemesi yapılabileceği belirtiliyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın Elips Haber'e yaptığı değerlendirmeye göre, sigara ve alkollü içecek fiyatlarında yeni artışlar bekleniyor.

Sigara fiyatlarına 10 TL'ye kadar zam beklentisi

Erol Dündar, sigara fiyatlarında paket başına 5 ila 10 TL arasında artış beklendiğini ifade etti.

Beklenen zammın bütün markalara aynı oranda yansımayabileceği, üretici firmaların kararlarına göre fiyat değişikliklerinin farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Yeni fiyatların 1 Aralık tarihinde netleşmesi beklenirken, sigara üreticilerinden henüz kesinleşmiş bir zam açıklaması yapılmadı.

Alkollü içeceklere yüzde 15'e varan zam iddiası

Zam beklentisi yalnızca sigarayla sınırlı değil. Bira, rakı, viski ve votka başta olmak üzere alkollü içeceklerin fiyatlarında da yüzde 10 ila 15 arasında artış gündemde.

Söz konusu artışın ürün ve markalara göre farklı tutarlarda uygulanabileceği ifade ediliyor. Ancak yeni fiyat tarifeleri henüz kesinleşmiş değil.

2026 yılında sigara ve alkol fiyatları değişti

2026 yılı içerisinde sigara fiyatlarında farklı dönemlerde güncellemeler yapıldı. JTI, Philip Morris, BAT ve Imperial Tobacco gibi büyük üretici gruplarının ürünlerinde yıl boyunca çeşitli fiyat değişiklikleri yaşandı.

Alkollü içeceklerde de ocak, temmuz ve ekim aylarında fiyat güncellemeleri gerçekleştirildi. Yeni zam beklentisiyle birlikte tüketiciler güncel fiyat listelerini yeniden araştırmaya başladı.

Güncel sigara fiyatları ne kadar?

22 Ekim 2026 tarihinde paylaşılan fiyat listesinde yer alan bazı sigara markalarının satış fiyatları şöyle:

Philip Morris (PM) grubu

Parliament Midnight: 140 TL

Parliament Night Blue Pack / Long: 130 TL

Parliament Aqua Blue Slims: 130 TL

Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 130 TL

Parliament Midnight Blue: 125 TL

Marlboro Red Long / Red / Touch: 125 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / White: 125 TL

Marlboro Edge: 123 TL

Marlboro Edge Slims: 120 TL

Marlboro Edge Blue: 120 TL

Muratti: 122 TL

Muratti Blu: 122 TL

Lark: 120 TL

Chesterfield: 120 TL

L&M: 120 TL

Marlboro Roll 50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 150 TL

BAT grubu

Kent Switch: 115 TL

Kent D Range Blue Long / Grey Long: 120 TL

Kent D Range Blue / Grey: 120 TL

Kent Switch Dark Blue: 115 TL

Kent Dark Blue / Dark Blue Long: 120 TL

Kent Blue / White: 130 TL

Kent Slims Long Blue / Grey: 125 TL

Kent Slims Black / Grey: 130 TL

Rothmans: 115 TL

Tekel 2000: 115 TL

Tekel 2001: 120 TL

Viceroy: 120 TL

Pall Mall: 120 TL

Maltepe ve Samsun: 120 TL

JTI grubu

Winston Slender Q Line: 120 TL

Winston Slender / Slender Long: 120 TL

Winston Dark Blue / Deep Blue: 120 TL

Winston: 125 TL

Winston Slims Q Line: 130 TL

Winston Slims: 130 TL

Winston Xsense: 130 TL

Camel Slims Q Line: 115 TL

Camel Slender: 115 TL

Camel Deep Blue: 115 TL

Camel Black & White: 120 TL

Camel Yellow & Brown: 120 TL

LD: 115 TL

LD Slims: 115 TL

Monte Carlo: 115 TL

Camel Yellow 100 Gram Sarmalık Kıyılmış Tütün: 285 TL

Imperial Tobacco grubu

Davidoff Slims (Ivory / White): 130 TL

Davidoff (Burgundy / Ivory / White): 125 TL

Davidoff C Line Blue: 120 TL

Bianca: 125 TL

Polo (Blue / Grey): 115 TL

West (Navy / Grey / White): 110 TL

Captain Black grubu

Captain Black King Size-G: 110 TL

Captain Black Compact-G: 110 TL

Captain Black King Size (Navy / Sky): 110 TL

Captain Black Compact (Navy / Sky): 110 TL

Captain Black Slims (Sky / Grey): 110 TL

Yeni zamlı fiyatlar ne zaman belli olacak?

Sigara ve alkollü içeceklerde gündeme gelen zam beklentisi için 1 Aralık 2026 tarihi öne çıkıyor. Ancak üretici firmalar tarafından henüz kesinleşmiş yeni bir fiyat listesi açıklanmadı.

Önümüzdeki günlerde yapılacak duyurularla birlikte hangi markanın fiyatının ne kadar değişeceği belli olacak.

Sigara ve alkollü içeceklerde beklenen fiyat artışlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve yeni tarifelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.