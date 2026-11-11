Isparta’da Atatürk için duygu yüklü anma programı

Isparta’da Atatürk’ün 88’inci ölüm yıl dönümünde, Aslı Derbent Özkan Isparta Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Isparta’da Atatürk için duygu yüklü anma programı
ISPARTA
G.Tarihi: 10.11.2026 21:38
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Isparta’da Atatürk için duygu yüklü anma programı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde Isparta’da düzenlenen anlamlı programla anıldı. Aslı Derbent Özkan Isparta Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım dolayısıyla Isparta’da gerçekleştirilen etkinliklerle saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Anma programının dikkat çeken bölümlerinden biri, Aslı Derbent Özkan Isparta Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan özel etkinlik oldu. Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan programda öğrenciler, sahne performansları ve oratoryo gösterileriyle Atatürk’ün aziz hatırasını yaşattı.

Öğrencilerden anlamlı oratoryo gösterisi

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Atatürk’ün hayatından ve Cumhuriyet tarihinden kesitler sahneye taşındı. Öğrencilerin siyah kıyafetlerle sahnede yer aldığı anma etkinliğinde, salondaki izleyiciler duygusal anlar yaşadı.

Büyük bir katılımla gerçekleştirilen programda, Atatürk’ün fikirleri, mücadelesi ve Cumhuriyet’e bıraktığı miras bir kez daha hatırlatıldı. Öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi, etkinliğin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı. 

Vali Abdullah Erin’den öğretmen ve öğrencilere teşekkür

Isparta Valisi Abdullah Erin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk’ü anma programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Erin, Aslı Derbent Özkan Isparta Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan anlamlı programla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andıklarını belirterek etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Atatürk’ün hatırası gelecek nesillere aktarılıyor

10 Kasım, Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta’da da saygı ve özlemle anma etkinliklerine sahne oldu.

Öğrencilerin hazırladığı program, Atatürk’ün yalnızca tarih kitaplarında değil, genç kuşakların hafızasında ve Cumhuriyet değerlerinde yaşamaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, paylaşımında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla andı.

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