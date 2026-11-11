Isparta’da tüp Antalya’dan 500 TL daha pahalı!

Isparta ile Antalya arasında tüp fiyatı farkı şaşırttı! 500 TL fark var

Isparta’da 1.850 TL, Antalya’da 1.350 TL olarak bildirilen mutfak tüpü fiyatları iki komşu il arasındaki dikkat çekici farkı gündeme taşıdı. Aynı ürün için ortaya çıkan 500 TL’lik farkın nedeni merak ediliyor.

Artan yaşam maliyetleri vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ederken, mutfakların temel ihtiyaçlarından biri olan tüp fiyatlarında Isparta ile Antalya arasında dikkat çeken bir farklılık ortaya çıktı.

Haber32 tarafından iki ilde faaliyet gösteren tüp bayileri telefonla aranarak yapılan fiyat araştırmasında, Isparta’da mutfak tüpü için 1.850 TL, Antalya’da ise 1.350 TL fiyat bilgisi alındı.

İki il arasında ortaya çıkan 500 TL’lik fark, vatandaşların tepkisini çekerken fiyatların neden bu kadar farklı olduğu sorusunu da beraberinde getirdi.

İki komşu il arasında 500 TL fark!

Telefonla alınan fiyat bilgilerine göre Isparta’daki mutfak tüpü fiyatı, Antalya’daki satış fiyatından 500 TL daha yüksek. Bu fark, Antalya’daki fiyat üzerinden hesaplandığında yaklaşık yüzde 37’ye karşılık geliyor.

Özellikle doğalgaz kullanmayan ve mutfak ihtiyaçlarını tüple karşılayan aileler açısından bu fiyat farkı önemli bir gider oluşturuyor.

Isparta’da tüp neden daha pahalı?

İki il arasında ortaya çıkan fiyat farkının nakliye giderleri, dağıtım maliyetleri, bayi politikaları veya kampanyalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıca karşılaştırılan fiyatların aynı marka, aynı kilogram ve aynı teslimat koşullarına sahip olup olmadığının da netleştirilmesi gerekiyor.

Gözler firmalardan gelecek açıklamada

Isparta ve Antalya arasında tespit edilen fiyat farkı kamuoyunda merak konusu olurken, tüp dağıtım firmalarının ve ilgili bayilerin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Vatandaşlar ise aynı ihtiyaç için iki komşu ilde neden bu kadar farklı fiyatlarla karşılaşıldığının açıklığa kavuşturulmasını istiyor.

Şimdi merak edilen soru şu: Isparta’da mutfak tüpü neden Antalya’dan 500 TL daha pahalı? Fiyat farkının gerekçesine ilişkin ilgili firmalardan ve yetkili kurumlardan açıklama bekleniyor.