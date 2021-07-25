SICAKTAN BUNALAN SOĞUĞU ORADA ALDI



Son dönemlerde Isparta turizminin yeni gözdesi olan ve Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyonu, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Yeşil ve Beyazın buluştuğu doğa harikası kanyona Türkiye’nin farklı yerlerinden birçok turist geldi.



Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yer alan Yazılı Kanyonu bayramın gözde yerlerinden oldu. Eşine az rastlanan güzellikte olan kanyon adeta ziyaretçi akınına uğradı.



“GELDİĞİMİZE DEĞDİ”

Gelen misafirler doğa harikası kanyona hayran kaldı. Ziyaretçiler, kanyondaki dereden akan su ile sıcak havada biraz olsun nefes aldı. Misafirler, kartpostallık yerde, bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. İstanbul’dan Sütçüler’e gelen Cem – Ayla Demirci çifti bu eşsiz güzelliği görme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirtti. Demirci çifti; “İstanbul gibi uzak bir yerden geldik ancak geldiğimize değdi gerçekten anlatıldığı kadar varmış çok güzel bir yer. İlk fırsatta tekrar geleceğiz” diye konuştular.



“BAYRAM TATİLİNDE

DEĞİŞİKLİK İÇİN GÜZEL BİR MEKAN”

Isparta’dan Yazılı Kanyon’a gelen ziyaretçi Esin Korkmaz ise, manzarayla huzur bulduğunu söyledi. Korkmaz; “Isparta sıcağından çok bunalmıştık, çok iyi geldi. Bayram tatilimde arkadaşlarımla burada kaliteli vakit geçirdim. Manzarayla huzur buldum. Herkesin buraya gelip sakin ve serin bir gün geçirmesini tavsiye ederim“ dedi.