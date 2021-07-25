Eğlence ve spor oyunlarının bir araya geldiği Funcity'de, yeni modern bowling salonunda, harika bir atmosferin tadını çıkarın.

Funcity'nin yenilenen bowling salonu size tamamen bilgisayar kontrollu,düz ekranlara sahip sekiz şerit sunuyor.

En son LED aydınlatma teknolojisi ve adrenalin seviyenizi yükselten hit müzikler eşliğinde bowling oyanamanın keyfini çıkarın.

Ayrıca tesiste; bilardo masası, langırt masası sizi ve misafirlerinizi bütün gün eğlendirecek video oyunları ve bir de karaoke odası bulacaksınız.

Funcity, yeteneklerinizi deneyebileceğiniz heyecan verici oyun seçeneklerine sahiptir.



Funcity'de yeteneklerinizi test etmeye ne dersiniz? Funtcity, tüm ailenizle birlikte sizi eğlecenin kalbine davet ediyor.

Unutamayacağınız bir eğlence kalitesi,

FUNCİTY...!

Iyaşpark 1. Kat









































