GSB SPOR OKULLARI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından 4 Temmuz'da açılan GSB Spor Okulları Kurban bayramı tatilinin ardından 26 Temmuz'da kaldığı yerden devam edecektir.
Kurs programları saat ve yerlerinde değişiklik yapılmamış olup 26 Temmuz’da başlayacak Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu 2. dönem listeleri açıklanmıştır.
***Tahsin Bilginer Yüzme 2. Dönem listeleri için http://isparta.gsb.gov.tr/.../tahsin-bilginer-2-donem...
***GSB Spor Okulları yer, gün ve saatleri için
http://isparta.gsb.gov.tr/.../gsb-spor-okullari-listeleri...
GSB Isparta Bilgi İşlem ve İletişim Birimi