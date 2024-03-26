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SGK'dan Önemli Açıklama: Promosyon Almak İsteyen Emekliler Dikkat!

SGK'dan Önemli Açıklama: Promosyon Almak İsteyen Emekliler Dikkat!
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SGK'dan Önemli Açıklama: Promosyon Almak İsteyen Emekliler Dikkat!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik bir açıklama yaparak, promosyon alacak emekliler için önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, belirli bir işlemi yapmayan emekliler, zamlı promosyon haklarını kaybedebilirler.
Promosyon almak isteyen emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı adımlar bulunuyor. Bu adımların neler olduğuna dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendi. Ancak bu promosyonu alabilmek için emeklilerin öncelikle seçtikleri bankaya beyanname vermesi gerekiyor.
SGK'nın resmi açıklamasına göre, 12,7 milyon emeklinin ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılıyor. Bu kapsamda, ölüm aylığı alan 3,3 milyon vatandaş da başvuruda bulunmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi alabilecek.
Ancak bu promosyon ödemelerinden faydalanmak için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekiyor. Açıklamada belirtilen ödeme miktarlarının asgari seviyede olduğu belirtilerek, bankaların kendi kampanyaları kapsamında promosyon miktarlarını artırabilecekleri ifade edildi.
Promosyon zammından faydalanmak isteyen emeklilerin, bankalarına başvurarak promosyon ücretlerini güncellemeleri gerekiyor. Ayrıca, banka değiştirmek isteyen emeklilerin, maaşlarını almadan en az 10 gün önce bu işlemi tamamlamaları gerekiyor.
Tüm emeklilerin bu süreci dikkatle takip etmesi ve gereken adımları zamanında atması önem taşıyor.
 
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