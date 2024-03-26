Trafikte Alkol Kullanımı Yapanların Araçlarına El Konulacak Türkiye'de ise....

Polonya'da milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karar resmen yürürlüğe girdi. Artık alkollü araç kullanan sürücülerin araçlarına el konulacak.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Polonya'da yapılacak trafik kontrollerinde 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen tüm sürücülerin araçlarına el konabilecek. Trafik kazası karıştıktan sonra alkollü olduğu belirlenen sürücülerin ve kaçan sürücülerin araçları da el konulacak.

Eğer alkollü kullanılan araç, meydana gelen kazada kullanılamaz hale gelirse sürücüye aracın değeri kadar para cezası verilecek. Bu önlemle, trafikte alkol kullanımının önlenmesi ve sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyahat etmesi hedefleniyor.

Polonya'da güncellenen yasaya göre, her gün ortalama 255 kişi alkollü olarak trafiğe çıkıyor. Bu kararın, trafik güvenliği ve toplumun genel sağlığı açısından önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.



Diğer yandan, Türkiye'de de benzer şekilde trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezaları uygulanıyor. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, ikinci kez alkollü olarak trafiğe çıkılması halinde sürücülere 8 bin 075 TL para cezası kesiliyor ve araçları trafikten men ediliyor. Bu cezaların, trafik kurallarına uyum konusunda sürücülere caydırıcı olması amaçlanıyor.