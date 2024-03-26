31 Mart Seçimleri Sonrası 1 Nisan İdari İzin Kararı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan kamu personelinin 1 Nisan Pazartesi gününü idari izinli sayılmasına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Kararda, seçimlerde görev alan sandık kurulu başkanları ve üyelerinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine göre kamu görevlileri arasından belirlendiği vurgulandı. Ayrıca, mahalli seçimlerde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ilişkin oy pusulalarının olduğu hatırlatıldı.

Görevlerinin tamamlanması ve belgelerin ilgili kurumlara teslim edilmesi sürecinin gece geç saatlere kadar devam ettiği belirtilerek, bu sebeple sandık kurullarında görev alan kamu personelinin 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün idari izinli sayılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Bu karar, seçimlerde görev alan kamu personelinin yorucu ve uzun süren çalışmalarının ardından dinlenmeleri ve gereken istirahatı almaları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.