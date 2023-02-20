SGK'dan kritik EYT kararı! Deprem felaketi sonrası...



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi gün sayarken, deprem bölgesindeki vatandaşlar için kolaylık geldi.



Depremden etkilenen 11 ilde borçlanma ve ihya başvurusunda bulunanlara ek süre verildi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...



11 ilimizi vuran asrın felaketinin ardından, vatandaşlara pek çok kolaylık sağlanıyor. Bir imkan da EYT'lilere yönelik...



Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeden yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaş borçlanma ve ihya için SGK'ya koşmuştu. Başvuruların büyük bölümü de asgari ücret artışından etkilenmemek için Aralık ayında yapılmıştı.



SGK'da bu vatandaşlara Ocak'tan itibaren tebligatları yollamaya başlamıştı.



Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme yapmak zorunda kalmamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.



SGK'DAN KRİTİK KARAR

Yaşanan deprem felaketinin ardından SGK, önemli bir karar aldı.



Deprem tarihi itibarıyla bu illerde ikamet eden veya çalışan sigortalılardan borçlanma ve ihya başvurusunda bulunanlara ek süre tanındı.



Buna göre, son ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos arasında olan borçlanma ve ihya borçları için son ödeme tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacak.



Borçlanma ve ihya için son ödeme tarihi 6 Şubat ve sonrasında olanlar, 'başvuru tarihine göre hesaplanan tutarı' 31 Ağustos'a kadar ödeyebilecek. Ödenecek tutarda artış olmayacak.



1 Ocak'tan önce başvuru yapanlar brüt 6 bin 471 liralık asgari ücret üzerinden borçlanma ve ihyayı ödeyecek.



1 günlük doğum askerlik borçlanması için günlük en az 69,02, ihya için 74,41 lira verilecek.

