SGK Isparta İl Müdürü Hüseyin Karagöz, kayıtdışılıkla mücadelenin önemli ayaklarından biri kabul edilen yanlış mesleğe ceza bildirimi döneminin başladığını ve 26 Ağustos’a kadar işverenlerin verecekleri beyannamelerinde çalışanların meslek kodunu da doğru girmekle yükümlü olduklarını belirterek; “Aksi takdirde, her çalışan için ceza ödenecek” dedi.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Isparta İl Müdürü Hüseyin Karagöz, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “15 Temmuz 2016 tarih 6728 sayılı Kanunla, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, sigortalıların, işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek ad ve kodlarını bildirilmesi gerekmektedir. Gerçeğe aykırı her bildirim için, her sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağını belirtmek istiyorum.



"26 AĞUSTOS'A KADAR

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR"

Bu doğrultuda, ülkemiz genelinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçilmiş olup, bu döneme ilişkin bildirimlerin 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bildirimlerde sigortalıların meslek adı ve kodu bilgilerinin gerçeğe aykırı bildirdiği tespit edilen işyerleri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere, meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bu çerçevede yapılacak olan bildirimlerde yukarıda bahsi geçen hususların dikkate alınması işverenlerimize önemle duyurulur.



“AMAÇ, MESLEKLERDEKİ GELİR

SEVİYESİNİ BELİRLEMEK”

Meslek koduyla bildirim yapılması uygulaması, ücretlerin eksik bildirilmesi ve çalışanların büyük bölümünün asgari ücret üzerinden sigortalanmasına karşı bir önlem olarak gündeme geldi. Böylelikle orta vadede, belli meslek gruplarının asgari ücret üzerinden primlerinin yatırılmasının engellenmesi ve denetimler yapılırken mesleklerdeki asgari gelir seviyelerinin de dikkate alınması amaçlanmaktadır” dedi.