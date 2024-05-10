SSK ve Bağkur Emeklileri için Beklenen Haber Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı "emeklinin yılı" olarak ilan etmesinin ardından, emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam konusunda önemli bir açıklama yapıldı.

Emekliler, Temmuz ayında yapılacak artışı dört gözle bekliyor. Ancak, enflasyon farkına göre belirlenecek olan artışın emeklilerin geçim sıkıntılarına ne kadar katkı sağlayacağı merak konusu.

Yılın başında yapılan yüzde 49,25'lik zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak, bu zam miktarının yetersiz olduğu ve emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında eridiği görüldü. Bu nedenle, Türkiye'deki milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zamla bu yükü hafifletmeyi umuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ün emekli yılı olacağını ifade etmesi dikkatleri üzerine çekmişti.

Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı eklenerek yapılacak artış, TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı göz önünde bulundurularak belirlenecek. Nisan ayı enflasyon verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak hesaplandı.

Mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, emeklilere yapılacak zam miktarı netleşecek. Uzmanlar, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 25 olarak belirlenmesini bekliyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, Temmuz ayında emeklilerin alacağı zam miktarını değerlendirdi. Refah payının enflasyon farkına eklenmesini beklediğini dile getiren Bayram, TÜİK'in oluşturduğu sepetin vatandaşın gerçek harcama alışkanlıklarını yansıtmadığını vurguladı. Bayram ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı emeklilerin yılı olarak ilan etmesini hatırlatarak, hükümetten yüzde 30'luk bir artış beklediğini ifade etti.