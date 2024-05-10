Bankaların Tek ATM Platformu ile Devrim Niteliğinde İşbirliği

Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları, ATM hizmetlerini dönüştürmek için büyük bir adım attı. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT Bank, artık tek bir ATM platformu üzerinden hizmet vereceklerini duyurdu. Bu proje kapsamında işlem ücreti alınmayacak ve kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlanacak.

TAM projesi lansmanında yapılan açıklamada, Türkiye'nin ATM hizmetlerinin dönüştürülmesi için bu yedi kamu bankasının güçlerini birleştirdiği belirtildi. Başlangıçta 5.600 ATM'nin bu platforma dahil olacağı ve yakın gelecekte 19.000 ATM'nin sisteme katılacağı ifade edildi.

Bu işbirliğiyle birlikte, müşteriler artık herhangi bir işlem ücreti ödemeden, tek bir ATM üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bu adımın, bankaların ve müşterilerin operasyonel maliyetlerini azaltarak finansal erişimi kolaylaştırması bekleniyor.

TAM projesiyle ilgili yapılan açıklamada, bankaların müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediği ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde önemli bir adım attığı vurgulandı. Ayrıca, bu platformun ilerleyen zamanlarda daha fazla bankayı içine alarak büyüyeceği öngörüldü.

Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Akseven, bu işbirliğinin müşterilere masrafsız ve komisyonsuz işlem yapma imkanı sağlayacağını belirtti. Aynı zamanda, platformun teknolojik altyapısının diğer bankaları da içine alacak şekilde tasarlandığı ve merkezi operasyonlarda ciddi tasarruflar sağlayacağı ifade edildi.

Türkiye'nin ATM Merkezi projesinin hayata geçirilmesiyle, bankacılık sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor. Bu adımın, müşterilere daha etkin ve kolay bir bankacılık deneyimi sunması ve sektörde verimliliği artırması hedefleniyor.