Asgari Ücrete Devasa Zam Geliyor: Kulis Bilgisini Açıkladılar

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak olan 6 aylık enflasyon farkı zammının ardından, asgari ücrete de zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Uzmanlar, enflasyonun yükselmesiyle birlikte asgari ücrete zam yapılması gerektiğini vurguluyorlar. Ünlü ekonomist Erdal Özel, canlı yayında bu konuda önemli bir kulis bilgisini paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında emekli ve memurlara enflasyon oranına göre zam yapılacağını açıklamıştı. Ancak asgari ücretlilere zam konusunda net bir açıklama yapılmamıştı. Ancak enflasyon verileri, asgari ücretin artırılması gerektiğini gösteriyor. Asgari ücretli çalışanlar, Ocak ayından bu yana enflasyon karşısında yüzde 17,82 oranında erime yaşadılar. Bu durum, asgari ücretle geçinenlerin geçim sıkıntısını artırdı.

Enflasyonun artışı ve hayat pahalılığı, emeklileri olduğu gibi asgari ücretle geçinenleri de olumsuz etkiliyor. Birçok çalışan, maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor. Uzmanlar da bu talebi destekliyor ve maaşlara zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar.

Ünlü ekonomist Erdal Özel, canlı yayında önemli bir gerçeği dile getirdi. Özel, "Maaşları 20 bin veya 25 bin lira yapsanız da, insanların cebine girmeden fazlasıyla çıkıyor" şeklinde konuşarak, asgari ücretin artırılmasının önemini vurguladı. Bu açıklamalar, asgari ücretin artırılması gerektiği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.