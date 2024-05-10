Türk mobilya devi satılıyor! Yüzlerce şubesi var

Türk Mobilya Devi Mondi Mobilya Satılıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (%100) hisselerini satışa çıkardı. Şirketin Türkiye genelinde 300'den fazla mağazası bulunuyor.

Satış süreci, kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleşecek. İhalede, Muhammen bedeli 1.2 milyar lira olarak belirlenen Mondi Mobilya'nın hisseleri için katılımcılar, 60 milyon lira tutarında teminat yatırmaları ve 24 Haziran saat 16.30'a kadar teklif sunmaları gerekiyor. İhale, 25 Haziran saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki merkezinde gerçekleştirilecek.