Alım Gücü Erozyonu: Türkiye'nin En Büyük Kağıt Parası

200 TL Artık Alım Gücünü Kaybetti!

Yüksek enflasyon ve genel ekonomik zorluklarla birlikte, 200 TL'nin değeri hızla eriyor. 200 TL, en büyük kağıt para birimimiz olmasına rağmen, alım gücünde dramatik bir düşüş yaşandı. 2009'dan bu yana kullanımda olan bu banknotun alım gücü, kayda değer şekilde azaldı.

200 TL ile markete gidildiğinde artık et, peynir veya zeytinyağı gibi temel gıda maddeleri alınması mümkün değil. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2009 ile 2024 arasındaki dönemde tüketici enflasyonu %1.271 olarak kaydedildi. Bu da 200 TL'nin alım gücünün rekor seviyede düştüğünü gösteriyor.

Bugün, 200 TL ile yarım kilo et bile alınamazken, 2009'da aynı miktarla 12.5 kilogram et alınabiliyordu. Zeytinyağı, beyaz peynir, yumurta ve süt gibi diğer temel gıda maddelerinde de benzer bir artış görülüyor. Örneğin, zeytinyağının litre fiyatı 2009'da 11.1 TL iken, bugün 394 TL'ye yükseldi.

200 TL'nin alım gücündeki bu düşüş, ekonomik zorluklarla başa çıkmak için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.