Vergi Borcunu İhmal Edenlere Büyük Tehlike!

Vergi mükellefleri için kritik bir dönem başladı. Beyannamelerini vermeyen ve kurumlar vergisini ödemeyenler için cezalar kapıda. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) uyarısıyla vergi ödemelerini geciktirenler, ciddi cezalarla karşı karşıya kalacaklar.

2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesini vermeyen ve ödeme süresini kaçıran mükellefler, cezai işlemlerle karşılaşacak. Vergi borçlarını ödemeyenler, cezaları ödemek zorunda kalacaklar.

Vergi cezalarını kontrol etmek için vatandaşlar e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Bu sayede kendilerine kesilen vergi cezalarını görüntüleyebilirler.

Normal şartlarda kurumlar vergisi mükelleflerinin belirtilen tarihler içinde beyannamelerini vermesi ve vergilerini ödemesi gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında, vergi mükelleflerinin ödemelerini tamamlamaları önem taşıyor. Aksi takdirde yüksek cezalarla karşılaşabilirler.

GİB, 2023 mali yılı kapsamında kurumlar vergisi beyannamesi verme süresinin 6 Mayıs'ta sona erdiğini duyurmuştu. Vergi mükellefleri, bu tarihe kadar şirket karı üzerinden hesaplanan vergiyi ödemekle yükümlüydüler.

Mükellefler, kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda Dijital Vergi Hizmeti üzerinden doldurabiliyorlar. Ödemeler ise anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartlarıyla, mobil bankacılık hizmetleriyle, PTT iş yerleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.