YURTLARIMIZ YENİ DÖNEME HAZIR

Yurtlarımızla evlerinden uzak olan öğrencilerimize güven, konfor ve huzur sağlıyoruz.İl Müdürlüğümüze bağlı 15 bin 205 öğrenci kapasitesine sahip 13 yurdumuz yeni eğitim-öğretim dönemine hazır. Öğrencilere bir aile sıcaklığında barınma imkânı sunmak için gereken tüm hazırlıklar tamamlandı.Yurtlarımızla evlerinden uzak olan öğrencilerimize güven, konfor ve huzur sağlıyoruz.İl Müdürlüğümüze bağlı 15 bin 205 öğrenci kapasitesine sahip 13 yurdumuz yeni eğitim-öğretim dönemine hazır. Öğrencilere bir aile sıcaklığında barınma imkânı sunmak için gereken tüm hazırlıklar tamamlandı.İlimizde üniversiteli gençlerin ilk tercihi olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı aile sıcaklığındaki yurtlarımızda barınma başta olmak üzere açık büfe yemek hizmetleri, tüm öğrencilere aylık beslenme yardımı, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti veriliyor.Modern şartlara uygun olarak inşa edilen yurtlarda odaların içerisinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve çalışma masasının yanı sıra spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetler için eğitim salonları bulunuyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü