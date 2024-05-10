Kiracıları Terletecek Karar: Kirayı IBAN'a Yatıranlar Dikkat!

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, kiracıların kira ödemelerini banka transferi yoluyla yaptığına dair emsal bir karar aldı ve bu karar kiracıları terletti.

2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren bir düzenleme, ev sahiplerine, enflasyon oranına bakılmaksızın bir yıl içinde kiralara yüzde 25 oranında zam yapma yetkisi verdi.

Ancak, konut fiyatlarının hızla yükselmesi ve kira bedellerinin rekor seviyelere çıkması, ev sahiplerini bu yüzde 25'lik sınıra ulaşmanın ötesinde bir zam yapma arayışına soktu. Yargıtay'ın son kararı ise ev sahibi ve kiracı ilişkilerinde önemli bir referans olacak nitelikte.

Yasal düzenlemeye göre, kiracılar, kira bedelini eksiksiz olarak ev sahibine ödemekle yükümlü. Ancak, bu ödeme sürecinde yaşanacak bir günlük gecikme veya bir liralık eksik ödeme bile ev sahibi için haklı bir tahliye gerekçesi olarak değerlendirilmekte. Tam da bu konuya dair dikkat edilmesi gereken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, bir kiracı olan L.M., her ay düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin banka hesabına ödüyordu. Ancak, yaklaşık 4 ayın geçmesinin ardından ev sahibi, kiracının kira ödemelerinde eksik olduğunu iddia ederek icra takibi başlattı.

Kiracı L.M., bu iddiayı reddetti ve her ay düzenli olarak kira bedelini tam olarak ödediğini belirtti. Ancak, banka tarafından yapılan havale işlemi sırasında kendisinden kesilen bir işlem ücreti olduğunu ifade etti. Bu ücretin ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu savunsa da, karar değişmedi.

Konut kiralarında yüzde 25'lik tavan zam uygulaması ise 2 Temmuz 2024'te sona erecek. 2022'de yürürlüğe giren uygulama, 2023'te 1 yıl daha uzatılmıştı.