SGK Bu Kişilere Maaş Bağlayacak: E-Devlet Üzerinden Tek Tıkla!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları sağlayan ve prim ödeme koşullarını yerine getiren vatandaşlara aylık bağlama sürecini kolaylaştırıyor.
Türkiye'de istihdam edilen vatandaşlar ve aileleri için çeşitli sosyal haklar bulunuyor. Bu haklar arasında, vefat eden sigortalıların geride kalan aile üyelerine sağlanan ölüm aylığı da bulunmaktadır.
Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanmaktadır. Ancak bu haklardan faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Ölüm aylığına hak kazanmak için şu şartlar gerekmektedir:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları sağlayan ve prim ödeme koşullarını yerine getiren vatandaşlara aylık bağlama sürecini kolaylaştırıyor.
Türkiye'de istihdam edilen vatandaşlar ve aileleri için çeşitli sosyal haklar bulunuyor. Bu haklar arasında, vefat eden sigortalıların geride kalan aile üyelerine sağlanan ölüm aylığı da bulunmaktadır.
Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanmaktadır. Ancak bu haklardan faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Ölüm aylığına hak kazanmak için şu şartlar gerekmektedir:
- En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olmalı veya,
- 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olarak çalışılmış olup, toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması gerekmektedir.
SGK İstanbul tarafından yapılan açıklamada, en az 1800 prim günü olması ve 4B (Bağ-Kur) kapsamında sigortalının vefatı halinde eş, çocuk, anne veya babaya ölüm aylığı bağlanacağı belirtilmiştir.
Dul eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalıyla yasal evlilik bağı bulunmalıdır. Aylık bağlama oranı, sigortalının aylık gelirinin %50'si olarak belirlenir. Çocuğu olmayan dul eşlere ise aylık bağlama oranı %75'e çıkarılır, ancak bu durumda sigorta kanununun belirli maddeleri dışında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması gerekmektedir.
Müracaat işlemi için hak sahipleri, e-Devlet üzerinden veya sigortalının dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine başvurabilirler. Gerekli belgeler arasında Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesi, malul çocuklar için sağlık kurulu raporu ve vasi ilamı (hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) bulunmaktadır.
Dul eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalıyla yasal evlilik bağı bulunmalıdır. Aylık bağlama oranı, sigortalının aylık gelirinin %50'si olarak belirlenir. Çocuğu olmayan dul eşlere ise aylık bağlama oranı %75'e çıkarılır, ancak bu durumda sigorta kanununun belirli maddeleri dışında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması gerekmektedir.
Müracaat işlemi için hak sahipleri, e-Devlet üzerinden veya sigortalının dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine başvurabilirler. Gerekli belgeler arasında Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesi, malul çocuklar için sağlık kurulu raporu ve vasi ilamı (hak sahiplerine vasi tayin edilmesi durumunda) bulunmaktadır.