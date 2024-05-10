SGK Bu Kişilere Maaş Bağlayacak: E-Devlet Üzerinden Tek Tıkla!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları sağlayan ve prim ödeme koşullarını yerine getiren vatandaşlara aylık bağlama sürecini kolaylaştırıyor.

Türkiye'de istihdam edilen vatandaşlar ve aileleri için çeşitli sosyal haklar bulunuyor. Bu haklar arasında, vefat eden sigortalıların geride kalan aile üyelerine sağlanan ölüm aylığı da bulunmaktadır.

Ölüm aylığı, vefat eden sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanmaktadır. Ancak bu haklardan faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ölüm aylığına hak kazanmak için şu şartlar gerekmektedir:

En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olmalı veya,

4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olarak çalışılmış olup, toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olması gerekmektedir.