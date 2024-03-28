SGK Girişi 2000-2008 Arası Olanlar İçin Erken Emeklilik Yolları Belli Oldu

Milyonlarca çalışan, erken emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında SGK'ya girişi bulunanlar için erken emeklilik fırsatları masada yerini aldı ve merakla bekleniyor.

Bu düzenlemelerle birlikte 3 milyon kişiye erken emeklilik imkanı sunuluyor. Kadınlar için 3600 gün üzerinden emekli olabilme şartları belirlenirken, erkekler için de benzer kriterler geçerli. Örneğin, 23 Mayıs 2002'den önce sigortalı olan bir erkek, 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim günüyle 55 yaşında emekli olabilir.

Daha yüksek prim günlerine sahip olanlar için de özel koşullar bulunuyor. Örneğin, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe giren bir kadın, 58 yaşını tamamlamış olmalı ve en az 4500 gün prim ödemiş olmalıdır.

Ancak, prim günlerinin tamamlanamadığı durumlarda da çeşitli seçenekler mevcut. Erkekler askerlik borçlanması yapabilirken, kadınlar staj veya sonraki doğumlarını borçlanarak eksik günlerini tamamlayabilirler.

Son olarak, 1999 yılından sonra sigortalı olanlar için kısmi emeklilik hakları bulunuyor. Bu haklardan yararlanmak için 25 yıl sigortalık süresi ve 4500 gün prim ödeme şartları aranmaktadır.

Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için de benzer kısmi emeklilik şartları geçerlidir. Bu çerçevede, emeklilik hakları ve şartları sürekli olarak güncellenmekte ve düzenlenmektedir.