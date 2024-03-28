SGK, Emeklilere Ödeme için Zorunlu Kıldı

SGK, Emeklilere Ödeme Yapabilmek İçin Beyanname Vermeyi Zorunlu Kıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik maaş promosyonu ödemeleri için belirli bir zorunluluğu duyurdu. Bundan böyle, emekli aylığı alanların bankalara beyanname vermesi gerekecek. SGK, bu değişikliği zorunlu kılarak detayları internet sitesi üzerinden açıkladı.

Maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin beyanname vermelerinin gerekliliği vurgulanırken, bu promosyon ödemelerinin kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği ifade edildi. SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu kapsamda 12,7 milyon emeklinin bulunduğu ve ödemelerinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Ancak, bu ödemelerin gerçekleşebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, belirlenen promosyon tutarlarının asgari seviyede olduğu ve bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri bilgisi paylaşıldı. Zamlı promosyon almak isteyen emeklilerin banka şubelerine giderek güncelleme başvurusunda bulunmaları gerektiği belirtildi. Bununla birlikte, banka değişikliklerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceği, ancak bunun maaşı almadan 10 gün önce gerçekleştirilmesi gerektiği hatırlatıldı.