

Çocuğu Okula Giden Ailelere Aylık Destek Artıyor: 6.505 TL!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları okula giden ailelere yönelik önemli bir destek programını duyurdu. Mart ayında başlayan maddi zorluklarla mücadele eden ailelere yönelik sosyal yardım ve ekonomik destek programı kapsamında yapılan ödemeler, ocak ayındaki memur maaş katsayısı artışıyla güncellenerek devam ediyor.

Ailelerin çocuklarının eğitimine daha fazla destek sağlanacak. Ocak 2024'ten itibaren ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının eğitimi için her ay 5.782 TL'ye kadar destek ödenecek. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında yapılacak bu ödemeler için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Haziran ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra, memur maaşlarındaki zam oranına göre sosyal yardımlardaki artışlar da ayarlanacak.

Destek Miktarları:

Okul öncesi için: 3.614 TL

İlköğretim düzeyinde: 5.421 TL

Ortaöğretim seviyesinde: 5.782 TL

Yükseköğrenimde okuyanlar için: 6.505 TL

Başvuru Koşulları: Başvuracak ailelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca, sosyal hizmet kuruluşlarından ayrılan veya ekonomik zorluklarla mücadele eden çocuklar ve gençler ile felaket, afet veya ciddi sağlık sorunları nedeniyle zor durumda olan ailelerin çocukları da destekten yararlanabilecek.

Bu destek programı, eğitim alanında ekonomik olarak zor durumda olan ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.