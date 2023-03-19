Senirkent'in değerli eğitimcilerinden Araştırmacı-Yazar Murat Yüksel'in vefat haberleri ile üzüntü duyduk. Kendisi, bilimsel çalışmaları ve yayınları ile önemli bir yer edinmiş ve Isparta'da sevilen bir isimdi.1947 yılında Senirkent'te doğan Yüksel, ilk ve ortaokulu Senirkent'te okuduktan sonra lise tahsilini Isparta Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nden mezun oldu.Kültür Bakanlığı tarafından Macaristan'a gönderilen Yüksel, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne okutman olarak atandı ve emekliye ayrıldığı 1997 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Emekli olduktan sonra, Isparta'da bilimsel çalışmalarına devam eden Yüksel, çok sayıda gazete ve dergide yazıları yayınlandı ve köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca, birçok kitabı da yayınlandı.Yüksel'in vefatı, Isparta'da ve Senirkent'te büyük bir üzüntü yarattı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.Senirkent'in yetiştirdiği değerli bir eğitimci ve yazar olan Murat Yüksel'in emekleri ve katkıları, her zaman hatırlanacak ve takdir edilecektir. Kendisi, Isparta ve Türkiye kültür hayatına büyük katkılar sağlamış bir insandı.