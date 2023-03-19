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Isparta'da kız meselesi olayı...

Isparta'da kız meselesi olayı...
ISPARTA
G.Tarihi: 19.03.2023 16:55
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Isparta'nın Direkli Köyü mevkiinde yaşanan korkunç bir olayda, bir kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında M.D. isimli kişi, aracında bulunan tüfekle A.T.'ye ateş etti.
A.T. ayağından yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaralı A.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, şüpheli M.D. olayın ardından kayıplara karıştı ve polis ekipleri tarafından aranıyor.
Kameralara yansıyan görüntülerde, şüphelinin yolda park halindeki bir araçtan inip diğer araca tüfekle ateş açtığı görülüyor. Olayın ardındaki sebepler araştırılırken, yetkililer M.D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşanan olay sonrasında, detaylı bir soruşturma başlatıldı ve olayın ardındaki gerçeklerin ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Olayda yaralanan A.T.'ye acil şifalar diliyoruz.
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