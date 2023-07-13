Isparta Belediyesi tarafından Garnizon Şehitliğinde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Şehitlerimizin kabirleri çiçeklerle donatıldı.Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin birçok noktasındaki park, bahçe ve mesirelik alanda çalışmalarını yürütürken, her yıl rutin olarak Garnizon Şehitliğinde de temizlik, bakım ve çiçek dikimi gerçekleştiriyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde de Garnizon Şehitliğinde temizlik ve çiçek dikimi gerçekleştirildi. Ekipler, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerinin bakımını ve temizliğini özenle yaptıktan sonra kabirlerine mevsimlik çiçek dikti. Şehitlerimizin kabirlerine yaklaşık 10 bin adet kırmızı renkte çiçek dikimi yapıldı. Çalışmaların ardından tüm şehitlerimizin kabirleri dikilen çiçeklerle donatıldı.