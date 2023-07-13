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Isparta 32 Spor Kulübü Yönetimi, TBMM'de Milletvekilleriyle Buluştu

Isparta 32 Spor Kulübü Yönetimi, TBMM'de Milletvekilleriyle Buluştu
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Isparta 32 Spor Kulübü Yönetimi, TBMM'de Milletvekilleriyle Buluştu
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor Kulübü'nün yönetimi, Ankara'ya giderek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir liderliğindeki yönetim kurulu üyeleri, Isparta Milletvekilleriyle bir araya geldi. İlk ziyaretlerini MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez'e gerçekleştiren kulüp yönetimi, meclis kapısında sıcak bir karşılama ile karşılaştı. Ziyarette Başkan Gültekin Özdemir'in yanı sıra 2. Başkanlar Ozan Gezer ve Mehmet Pala, Asbaşkan Nuri Top, Basın Sözcüsü Serkan Başpınar ve Genel Sekreter Ahmet Süzen de yer aldı.
Isparta 32 Spor Kulübü'nün yönetimi, TBMM ziyaretleriyle kulübün gelişimi ve hedefleri hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Yönetim kurulu üyeleri, spor kulübünün faaliyetleri, altyapı çalışmaları ve gelecek projeleri hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Milletvekilleri ise kulübün başarılarına ve Isparta sporuna katkılarına vurgu yaparak desteklerini ifade etti.
Isparta 32 Spor Kulübü'nün yönetimi, TBMM ziyaretleriyle hem Isparta'nın spor potansiyelini daha geniş bir platformda tanıtmayı hedefliyor hem de kulübün daha da ileriye taşınması için gerekli destekleri sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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