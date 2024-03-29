Seçimler ardından Dolar nereye gider Dev bankadan dolar tahmini

HSBC'nin yerel seçimlerin ardından Türkiye'deki dolar ve TL ilişkisi hakkında yaptığı açıklama dikkat çekiyor. Banka, TL'nin dolar karşısında yeni bir zayıflık yaşayacağını öngörmüyor. Türkiye'de politik önceliklerin değiştiğini ve ekonomide yumuşak bir inişin devam edeceğini belirtiyorlar. Ancak, dengesizliklerin düzeltilmesinin zaman alabileceğine dikkat çekiyorlar.

HSBC'nin Türkiye için enflasyon tahminleri de revize edildi. Banka, Türkiye'deki enflasyonun Merkez Bankası'nın tahminlerini büyük ölçüde aşacağını öngörüyor. 2024 yılı için yüzde 49'luk bir enflasyon tahmini ortaya koyuyorlar.

HSBC'nin bu açıklamaları, Türkiye'deki ekonomik ve politik durumun yakından takip edildiği bir dönemde önem taşıyor. Bankanın değerlendirmeleri, piyasalarda ve yatırımcılar arasında dikkate alınacak önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor.