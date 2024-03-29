Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Bu açıklama, seçim sonrası zamlara dair çıkan iddiaları yalanladı. Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarının mevcut seviyelerde kalacağını belirtti.

Ayrıca, Bakan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de yeni bir keşif kuyusu açmaya başladığını duyurdu. Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey batısında bulunan Göktepe 1 adlı yeni kuyunun kazım işleminin başladığını ifade etti. Bu gelişmeler, enerji sektörü ve doğal kaynakların keşfi konusunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi Bakandan en çok merak edilen soruya yanıt...