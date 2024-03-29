Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan Emekliler İçin Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde emeklileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği seyyanen zam konusuna değinerek, Temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamlarına göre emekli aylıklarının yeniden değerlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin artırıldığını ve 5 bin liralık ek ödeme yapıldığını belirtti. Erdoğan, memurlara uygulanan ek göstergelerin genişletileceği bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ifade etti. Küçük esnafın prim gün sayısı için de çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Benzer bir açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapıldı. Bakan Işıkhan, maaş zamlarının memur emeklileri için toplu sözleşme, SSK ve Bağkur emeklileri için ise enflasyona göre yapıldığını hatırlattı. Ancak, zaman zaman ihtiyaç ve imkanlar dahilinde emeklilere bu tutarların üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Işıkhan, ekonomi düzeldikçe artan refahtan emeklilere daha fazla pay verileceğini vurguladı.

Ek göstergeler konusunda da konuşan Bakan Işıkhan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin bütün memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalıştıklarını ve bu düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade etti. Ayrıca, esnafın emeklilikte önünü açacak gerekli sigorta prim gün sayısındaki adaletsizliğin giderileceğini belirtti.