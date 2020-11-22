SDÜ Öğrencileri "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"ndan Ödülle Döndü

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun gençlere yeni fırsatlar tanımak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği “Geleceğin İletişimcileri Yarışması”nda, üniversitemiz İletişim Fakültesi öğrencileri gurur veren bir başarıya imza attı.TRT’ nin sahip olduğu değerleri ve birikimi geleceğin iletişimcilerine aktarmayı hedeflediği yarışmanın ödülleri, TRT 2'deki canlı yayında sahiplerini buldu.“Ev Hayat Dolu”, “Radyo Yayıncılığı”, “Televizyon Yayıncılığı”, “Haber Yayıncılığı” ve “İnternet Yayıncılığı” olmak üzere 5 ana dal ve 11 alt kategoride eserlerin mücadele verdiği yarışmada öğrencilerimiz Barış Yüce, Şahin Demir ve Yare Sarıkaya, “Geri Dönüşüm Atölyesi” isimli çalışmalarıyla “Televizyon Haberi” kategorisinde üçüncü oldu.