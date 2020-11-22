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Haber: Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor

Haber: Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor
ISPARTA
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İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No        :   2020  - 97 -
Karar Tarihi  :   21/11/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.11.2020 Cumartesi günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

 Bu kapsamda;
 1-  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına,
 2- Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla Isparta Valiliği ve bağlı oldukları Müdürlüklerince etkin bir şekilde denetlenmesine,
 3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş ve altı vatandaşlarımızın (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarında olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmişti.
 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızdan Cuma namazını kılmak isteyenler için sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma günleri;
 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri,
 20 yaş ve altı vatandaşlarımızın ise 12.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri şekilde düzenlenmesine,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, 
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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