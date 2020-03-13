ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Uluslararası Öğrencilerin Dikkatine

Spor Tesislerinde Koronavirüs Tedbirleri

Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi Koronavirüs (Covid 19) Tedbirleri

SDÜ

Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dâhil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler, tatil kapsamındadır.Ancak Tıp Fakültesindeki intörnler, yazılı talepleri halinde gönüllü olarak sağlık hizmeti sunabilecekler.Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitelerin yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca, yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilmiştir.Uluslararası İlişkiler KoordinatörlüğüÜniversitemiz 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu, Atatürk Spor Salonu, Batı Yerleşkesi Spor Salonu ve Batı Tenis Merkezi 14.03.2020 Cumartesi itibaren 3 hafta süreyle kullanıma kapalı olacaktır.An itibariyle tüm tesislerimizde mevcut kurslar da ertelenmiştir. Kursların telafileri, tesislerin kullanıma açıldığı tarihte kaldığı yerden devam edecektir. Önlem çerçevesi gereği 3 haftalık süreçte herhangi bir değişiklik oluşması durumunda kullanıcılarımız web sayfası ve sosyal medya aracılığıyla bilgilendirilecektir.Üniversitemiz Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, 16-18 Mart tarihleri arasında (üç gün süre ile) koronavirüs (Covid 19) tedbirleri dolayısıyla dezenfekte edilecektir. Bu süre zarfında Bilgi Merkezi hizmete kapalı olup, sadece kitap iade işlemleri yapılabilecektir.