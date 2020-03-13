YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI YALÇIN KURUCU'NUN FAHİŞ FİYAT HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Korona virüsü (Kovid-19) endişesi ile sağlık, hijyen ve gıda ürünleri talebinde artış olması üzerine fahiş fiyatlarla satış yapanların tespiti için Ticaret Bakanlığımız tarafından 81 ilde denetimler başlatılmış ve cezai müeyyideler konulmuştur.Meslek ahlakına, ticarete ve geleneklerimize uymayan bu tür davranışlara üyelerimizin asla tevessül etmeyeceğini biliyoruz. Ticari ahlak çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren, bu süreci fırsata çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum.Üyelerimizin aynı hassasiyetle; bu tür davranışlar içinde olan, karaborsaya fırsat veren ve fahiş fiyatlar ile satış yapılan yerler ile ilgili bir gözlemi olduğunda Odamız Genel Sekreterliğine bildirilmelerini ve resmî açıklamalar dışında bir bilgiye itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da belirttiği üzere, Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağımızı belirterek saygılarımı sunarım.