ISPARTA'DA METRUK EV YANDI



Kurtuluş Mahallesi, Kurtuluş Sağlık Ocağı yanındaki metruk evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.



Konu ile ilgili olarak edinilen bilgilere göre; Bugün saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi, Kurtuluş Sağlık Ocağı yanındaki metruk evde yangın çıktı. Yangının ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor…