Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, yüksek kalite malzemeden yapılan ve doğal kaynakların korunmasını teşvik eden; tüm unsurları ile sağlık içeren 'İndigo Batik Kumaş Boyama Tekniği'nde önemli bir esere imza attı:Doç. Dr. Genç, 'Dünya'nın geleneksel yöntemlerle yapılan en büyük ve tek parça İndigo Batik Kumaşı boyadı.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (SDÜ) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda, 5 Haziran Pazar günü, saat 16:00'da İndigo Batik Kumaş Boyama rekoruna imza attı.Dünya'nın geleneksel yöntemlerle yapılan en büyük ve tek parça İndigo Batik Kumaş boyaması etkinliğine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bayan Şadiye Başdeğirmen, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün de katıldı.Doç. Dr. Mustafa Genç, kumaş uzunluğunu Isparta'nın plakasını simgelemesi bağlamında 32 metre olarak seçtiklerini söyledi. Çalışmanın özgün mesajının doğal kaynakların korunması ve sağlıklı ürün kullanımının teşvik edilmesi olduğunu söyleyen Genç, ''üretim geleneksel yöntemlerle yapıldı. Tek parça hâlinde çalışıldı ve eserin uzunluğu 32 metre. Bu bilgiler ışığında Dünyaˈnın geleneksel yöntemlerle yapılan en büyük ve tek parça indigo batik kumaşı boyaması oldu'' dedi.Aynı zamanda SDÜ Rektörlük Danışmanı olan Doç. Dr. Mustafa Genç, Isparta'nın kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak gayesiyle de bu etkinliği hazırladıklarını ifade etti.Doç. Dr. Genç ve ekibi etkinliği takip eden 100 kişiye de İndigo Batik Kumaş Boyama tekniği ile elde edilmiş sağlıklı ve yüksek kalite tişört hediye etti.