SDÜ ve ISUBÜ’den Görkem Efe İçin Anlamlı Sanat Projes

SDÜ ve ISUBÜ’den Görkem Efe İçin Anlamlı Sanat Projesi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Görkem Efe Şengün’e destek olmak amacıyla uluslararası çapta önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak farkındalık yaratmayı hedefleyen proje kapsamında, "Görkem Efe’ye Umut Olmak İçin Sanatla El Ele" temalı çevrimiçi karma sergi düzenlenecek.

Sanat, Umut ve Dayanışma Buluşuyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılacak olan sergi, 23 Nisan - 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek. Sanatçılar, eserleriyle bu anlamlı organizasyona katılmak için 18 Nisan 2025 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Sergiden elde edilecek tüm gelir, Isparta Valiliği’nin resmî izniyle başlatılan yardım kampanyasına aktarılacak.

Sanatçılara Çağrı: Görkem Efe İçin El Ele!

SDÜ ve ISUBÜ, projeye destek olmak isteyen sanatçılara özel bir çağrı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçılarımızı, sevgili Görkem Efe’ye destek olmak amacıyla düzenlediğimiz bu özel bağış sergisine davet ediyoruz. 23 Nisan, çocuklarımız için bir umut ve coşku günü. Ancak bazı çocuklarımız sağlık sorunları nedeniyle bu mutluluğu tam anlamıyla yaşayamıyor. Bizler, sanatın gücünü kullanarak onların hayallerine dokunmak ve yaşamlarına katkı sağlamak istiyoruz."

Görkem Efe Şengün, henüz hayatının baharında DMD hastalığıyla mücadele ediyor. Bu hastalık, kasların zayıflamasına ve zamanla hareket kabiliyetinin azalmasına neden oluyor. Tedavisinin sürdürülebilmesi için desteğe ihtiyaç duyan Görkem Efe’ye umut olmak adına düzenlenen serginin tüm katılım ücretleri, bağış olarak ilgili yardım hesabına yatırılacak.

23 Nisan’da Sanatla Dayanışma

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çapında eşsiz bir anlam taşıyor. Bu özel günde, SDÜ ve ISUBÜ iş birliğiyle sanatın gücü, Görkem Efe ve onun gibi sağlık mücadelesi veren çocuklar için umut olacak.

Katılım sağlamak isteyen sanatçılar ve detaylı bilgi almak isteyenler, SDÜ’nün resmî web sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilir.

➡ Daha fazla bilgi için:

SDÜ Resmî Duyurusu