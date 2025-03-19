Antalya-Isparta Yolunda Sürpriz Kapanma! İşte Tarihler ve Saatler

Antalya-Dereboğazı-Isparta Yolunda Çalışmalar Devam Ediyor

Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunda heyelan ıslahı kapsamında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 18-21 Mart 2025 tarihleri arasında 88+000 ile 89+300 kilometreleri arasında (Kışlaköy mevkisi) çalışmalar sürdürülecek.

Belirtilen tarihlerde sabah 09.00-10.00 ve öğleden sonra 16.00-17.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulunarak, yol yapım çalışmalarının trafik akışını kısa süreli de olsa aksatacağını belirtti.

Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiği vurgulandı.