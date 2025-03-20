Isparta’da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, Isparta ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 50-70 km hıza, yüksek kesimlerde ise 80-90 km hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın 19 Mart 2025 saat 12.30’da başlayıp, 20 Mart 2025 saat 23.00’e kadar devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve soba-doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Kuvvetli Rüzgarın Etkileri:

Şehir genelinde ulaşımı aksatabilecek rüzgar hızı : 50-70 km/saat

: 50-70 km/saat Yüksek kesimlerde rüzgar şiddeti : 80-90 km/saat

: 80-90 km/saat Tam fırtına seviyesinde rüzgar olasılığı: 89-102 km/saat

Vatandaşların özellikle çatı uçmalarına karşı dikkatli olması, soba ve doğalgaz kullanımında tedbir alması gerektiği vurgulanırken, yetkililer hava durumuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesini önerdi.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü

Tel: 0 242 330 30 75

Faks: 0 242 248 92 74