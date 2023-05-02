SDÜ, “TEKNOFEST 2023”te Milyonlarca Teknoloji Meraklısını Bilgilendirdi

Son dakika Isparta haberi olarak paylaşılan bu gelişme, SDÜ'nün teknoloji alanındaki çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Süleyman Demirel Üniversitesi, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan “TEKNOFEST 2023”te akademik paydaş olarak yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde SDÜ, teknoloji alanında yaptığı atılımları milyonlarca teknoloji meraklısıyla paylaştı. Festival boyunca çeşitli firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştiren üniversitemiz, öğrencileri tarafından katılımcılara güneş gözlemi yapma imkanı da sağladı.Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yönetim Kurulu Başkanı ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, birçok üniversitenin rektörü ve üst düzey yöneticiler katıldı. Beş gün süren TEKNOFEST’te yüzlerce etkinlik, yarışma ve gösteri düzenlendi. Teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, teknoloji yarışmaları ödül törenleri, sahne gösterileri ve diğer etkinliklerle festival renklendi.