Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Eğitimi Akreditasyonu Projesi kapsamında, Romanya Amerikan Üniversitesinde farklı okullardan 13 öğretmenimiz işbaşı gözlem faaliyetinde bulundu. Bu faaliyet kapsamında, dahil etme, proje tabanlı öğrenme, robotik ve bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanılması gibi konularda eğitim alan öğretmenlerimiz, ilk günkü konularından biri olan dahil etme konusunu ele aldılar.Öğretmenlerimiz, Romanya eğitim sistemini tanımanın ardından, RAU'nun uluslararası öğrencilerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “aRAUnd the World!” etkinliğine katılarak, 40'tan fazla ulusun yer aldığı çok kültürlü bir etkinliğe katıldılar. Bu eğlenceli etkinlikte pek çok yeni deneyim ve kazanım elde eden öğretmenlerimiz, eğitim sistemi ve çok kültürlülük konularında daha da zenginleştiler.Katılımcı öğretmenlerimizin bulundukları okullar ise şöyle: Özgür Uygur İSDFL Resmi Isparta SPOR Lisesi, Gönen Fen Lisesi, Şehit Ömer Sari İlkokulu, ŞPMK Bilsem, Hafız Demiralay İlkokulu, Üç Kardeş Ortaokulu, Tenzile Erdoğan Anaokulu ve Isparta Halıkent Anaokulu.