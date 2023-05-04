- Isparta'nın Nisan 2023 İhracatında %16'lık Düşüş Yaşandı
- İlk Dört Ayda İhracatta 20 Milyon Dolarlık Gerileme
- Batı Akdeniz Bölgesi'nde Nisan 2023 İhracatı %3 Düştü
Isparta, Nisan 2023 döneminde ihracatta önemli bir gerileme yaşadı. 1-30 Nisan tarihleri arasında 30 milyon 133 bin 88 dolarlık ihracat gerçekleştiren Isparta'da, Nisan 2022'de ihracat miktarı 36 milyon 416 bin dolardı. Bu durum, Isparta'nın ihracatında 6 milyon dolarlık düşüş yaşandığını gösteriyor. İlk dört ayda ise geçen yıla kıyasla ihracatta 20 milyon doların üzerinde bir düşüş kaydedildi.
Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da da ihracat oranları yüzde 18,2 oranında azaldı. 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 213 milyon 562 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen bölgede, geçen yılın aynı döneminde bu oran 261 milyon 208 bin dolar seviyesindeydi. Değişim oranı yüzde (eksi) -18,2 olarak hesaplandı.
Batı Akdeniz Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da ise 1 Ocak-30 Nisan 2023 döneminde ihracat miktarı 886 milyon 248 bin dolar oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 913 milyon 560 bin dolar olarak kaydedilmişti. Değişim oranı yüzde (eksi) -3,0 olurken, pay oranı ise yüzde 1,2 olarak belirlendi.
Kent Ns. '23 Sıra Oca.- Ns. '23
Antalya 182.786,87 14 741.159,37
Isparta 30.133,88 29 128.763,13
Afyon 22.990,64 36 104.268,67
Burdur 16.450,44 44 70.586,98
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Isparta-İhracat-2022 Yılı
Dönem İhracat (Bin Dolar)
Ocak 36.979,74
Şubat 36.089,84
Mart 38.756,89
Nisan 36.416,62
Mayıs 31.890,21
Haziran 48.291,57
Temmuz 38.314,73
Ağustos 33.656,39
Eylül 39.086,86
Ekim 35.607,66
Kasım 34.125,60
Aralık 36.411,75
TOPLAM 445.690,31
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Isparta-İhracat-2023 Yılı
Dönem İhracat (Bin Dolar)
Ocak 31.372,79
Şubat 28.188,89
Mart 39.067,58
Nisan 30.133,88
Toplam 128.763,13
- Isparta'nın Nisan 2023 dönemi ihracatı: 30.133,88 dolar.
- Isparta'nın Nisan 2022 dönemi ihracatı: 36.416,62 dolar.
- Isparta'nın Mart 2023 dönemi ihracatı:39.067,58 dolar.
- Isparta'nın 1 Ocak- 30 Nisan 2023 dönemi ihracatı: 128.763,13 dolar.
- Isparta'nın 1 Ocak-30 Nisan 2022 dönemi ihracatı: 148.253,78 dolar.