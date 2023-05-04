Isparta'nın Nisan 2023 İhracatında %16'lık Düşüş Yaşandı

İlk Dört Ayda İhracatta 20 Milyon Dolarlık Gerileme

Batı Akdeniz Bölgesi'nde Nisan 2023 İhracatı %3 Düştü

Isparta'nın Nisan 2023 dönemi ihracatı: 30.133,88 dolar.

30.133,88 dolar. Isparta'nın Nisan 2022 dönemi ihracatı: 36.416,62 dolar.

36.416,62 dolar. Isparta'nın Mart 2023 dönemi ihracatı: 39.067,58 dolar.

39.067,58 dolar. Isparta'nın 1 Ocak- 30 Nisan 2023 dönemi ihracatı: 128.763,13 dolar.

128.763,13 dolar. Isparta'nın 1 Ocak-30 Nisan 2022 dönemi ihracatı: 148.253,78 dolar.

Isparta, Nisan 2023 döneminde ihracatta önemli bir gerileme yaşadı. 1-30 Nisan tarihleri arasında 30 milyon 133 bin 88 dolarlık ihracat gerçekleştiren Isparta'da, Nisan 2022'de ihracat miktarı 36 milyon 416 bin dolardı. Bu durum, Isparta'nın ihracatında 6 milyon dolarlık düşüş yaşandığını gösteriyor. İlk dört ayda ise geçen yıla kıyasla ihracatta 20 milyon doların üzerinde bir düşüş kaydedildi.Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da da ihracat oranları yüzde 18,2 oranında azaldı. 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 213 milyon 562 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirilen bölgede, geçen yılın aynı döneminde bu oran 261 milyon 208 bin dolar seviyesindeydi. Değişim oranı yüzde (eksi) -18,2 olarak hesaplandı.Batı Akdeniz Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da ise 1 Ocak-30 Nisan 2023 döneminde ihracat miktarı 886 milyon 248 bin dolar oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde ise bu rakam 913 milyon 560 bin dolar olarak kaydedilmişti. Değişim oranı yüzde (eksi) -3,0 olurken, pay oranı ise yüzde 1,2 olarak belirlendi.Antalya 182.786,87 14 741.159,37Isparta 30.133,88 29 128.763,13Afyon 22.990,64 36 104.268,67Burdur 16.450,44 44 70.586,98Ocak 36.979,74Şubat 36.089,84Mart 38.756,89Nisan 36.416,62Mayıs 31.890,21Haziran 48.291,57Temmuz 38.314,73Ağustos 33.656,39Eylül 39.086,86Ekim 35.607,66Kasım 34.125,60Aralık 36.411,75Ocak 31.372,79Şubat 28.188,89Mart 39.067,58Nisan 30.133,88