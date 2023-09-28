SDÜ REKTÖRÜ, EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK'Ü ZİYARET ETTİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK'Ü ZİYARET ETTİ

1 Ağustos 2023 tarihinde göreve başlayan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, bugün Eğirdir'e gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret etti.

Rektör Saltan, Başkan Gök'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etmek ve iadeyi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdi. İki yönetici arasında samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret sırasında, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Eğirdir Belediyesi arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. İki kurum arasındaki işbirliğinin, şehir ve üniversite arasındaki olumlu etkileşimin devamını sağlama konusundaki kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.