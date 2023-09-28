Isparta Belediyesi Yeni Otogar Projesinde Sona Yaklaşıyor

Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi'nde inşa edilen yeni otogar projesinin tamamlanma çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarın çevresinde zemin düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerel seçimler öncesinde verdiği sözleri yerine getirme çabasında olduğunu ve şehre yeni projeler kazandırmak için çalıştıklarını belirtti. Bu projelerden biri de yeni otogar alanıydı. Başlangıcı bir önceki dönemde yapılan proje, uzay çatı sistemi ile başlamış ancak sistemin uygulanmasında zorluklar yaşanması nedeniyle değişikliğe gidilmişti. Yeni proje kapsamında, uzay çatı sistemi yerine düz çatı sistemi ve sandviç paneller kullanıldı. Bu çalışmanın ardından yeni otogarın inşaatının geri kalan kısmının tamamlanması için ihale yapıldı ve yüklenici firma çalışmalarına devam etmektedir. Isparta Belediyesi, otogarın ismini taşıyan ışıklı tabelanın da monte edildiğini açıkladı.

Yüklenici firma çalışmalarını sürdürürken, Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından da otogar çevresinde zemin düzenlemesi çalışmaları yapılmaktadır.

Yüklenici firma saha sorumlusu İnşaat Teknikeri Yavuz Karaoğlu, inşaatın genel olarak %90 seviyesinde tamamlandığını ve sona yaklaştıklarını belirtti. Peron bölgesinde yazıhanelerin iç mekan aydınlatma işlemlerinin tamamlandığını ve belediye ekiplerinin otogar çevresindeki zemin düzenleme çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Otogarın B bloğunda ortak yeme içme alanı bulunduğunu açıklayan Karaoğlu, bu alanın 700 metrekarelik bir alana sahip olduğunu ve kısmen gül dükkanları, kısmen ise yemek yeme alanı olarak kullanıldığını ifade etti. Bu bölgede 2 katlı 800 metrekarelik oturma alanı bulunduğunu da ekledi.

Başkan Şükrü Başdeğirmen, daha önce otogar esnafıyla görüşerek, yeni otogarın 31 Aralık 2023 tarihine kadar hazırlık yapmak istediklerini belirttiklerini ve bu talep üzerine 1 Ocak 2024 tarihinde yeni otogarın faaliyete geçmesini planladıklarını açıklamıştı. Yeni otogarın tamamlanmasının ardından çatısına 1.2 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali kurulacak.