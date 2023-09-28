Başkan Tural, Gazileri Ziyaret Etti ve Gaziler Günü'nü Kutladı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, oda başkanlarıyla birlikte Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek, gazilerin Gaziler Günü'nü kutladı.Başkan Tural, 18-24 Eylül tarihleri arasında Isparta'da yoğun bir etkinlikle kutlanan Ahilik Haftası programları nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirebildiklerini belirtti. Gazilerle bir araya geldikleri bu özel günde konuşan Tural, vatanın birliği ve bütünlüğü, halkın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir özveriyle görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanların gurur kaynağı olduğunu ifade etti.Başkan Tural, Türkiye'nin her köşesinde bayrağın gururla dalgalanmasının, hür ve bağımsız bir şekilde yaşanmasının, aziz şehitler ve kahraman gaziler sayesinde olduğunu vurgulayarak, bu kutsal emanete sahip çıkmanın ve ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşımanın önemine dikkat çekti.Gaziler Günü'nü kutlayan Başkan Tural, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitleri ve ahirete intikal etmiş kahraman gazileri rahmet ve minnetle andığını belirtti. Ayrıca, hayatta olan gazilere sağlıklı ve hayırlı bir ömür diledi.Ziyaret sırasında rahatsızlığı nedeniyle ziyaret edemeyen Dermek Başkanı Ahmet Ayyıldız'a da geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tural, Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Başkanı Ali Savcı'nın da bulunduğu ziyarette esnaf teşkilatının her zaman gazilere destek olduğunu ve teşekkürlerini iletti. Ziyaret iyi dileklerle sona erdi.