SDÜ Online Girişimcilik Maratonu Başvuruları Başladı
University4Society(kısaca U4S), 2016 yılında çalışmalara başlamış olup günümüzde tüm Türkiye’den üniversite öğrencilerinin katılımıyla 7 bölge, 76+ üniversite, 3750+ girişimciden oluşan bir girişimcilik hareketidir.
Katılımcı takımların 48 saat içinde toplumsal sorunları teknoloji ile çözen inovatif girişimler üretebilecekleri, mentorlar ve alanında uzman eğitimciler sayesinde bu girişimleri geliştirirken farklı bakış açıları da kazanabilecekleri bir girişimcilik maratonu olan University4Society, girişimcilere destek olmayı amaçlamaktadır.
Bu amaçla Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 8-10 Mayıs tarihleri arasında Online Girişimcilik Maratonu düzenlenecektir. Bu maratonla girişimci ruha sahip öğrencilere, bulundukları çevrede yaratabilecek etkileri göstermelerine olanak sağlanacak. Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler ile hayallerine ulaşmak isteyen tüm öğrencilere bu yolda girişimciliğin bütün uygulama ve reflekslerini öğretmeyi hedeflenmektedir.
Başvuru için tıklayınız
Duyuru ve detaylı bilgileri sosyal medya adreslerinden takip edebilir, sorularınızı bigg@sdutto.com adresine iletebilirsiniz.