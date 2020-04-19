ISPARTA'DAKİ TARIMSAL ÜRETİM TRT EKRANLARINDA YAYINLANDI

DEREGÜMÜ KÖYÜ'NDE DOMATES ÜRETİMİ

Isparta'nın merkeze bağlı 2 bin 500 yüz nüfuslu Deregümü Köyünde 750 dekarlık alanda kurulan seralarda yıllık ortalama 15 bin ton domates üretiliyor. Yayla şartlarında üretilen domateslerin hasadı Temmuz ayında başlıyor ve şu günlerde seralarda hummalı bir çalışma var. 2 dekarlık bir serada ortalama olarak 5 işçi daimi olarak çalışıyor ve önce domates fideleri toprakla buluşturuluyor, 1 hafta sonra ise ipleme işlemi gerçekleştiriliyor.

SERALARDA FİDE DİKİM TELAŞI

Domates üreticisi Deregümü köyünü 2 binli yıllarda modern tarımla buluşturdu. Nufüsü 2 bin 500 yüz olan köyde bu mevsimde neredeyse kimse işsiz kalmıyor ve mevsimli işçiler bu seralarda çalışmaya başlıyor. Ancak içinde bulunduğumuz Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan il hıfzıssıha kuruluda bir karar aldı ve Isparta'ya gelen mevsimlik işçilerin bundan böyle ilgili mercilerden izin almadan Isparta'ya gelmesi giriş yapması yasaklandı.İzinsiz gelenler hakkında ise kişibaşı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanıyor.

Deregümü köyünde 15 Nisan da başlayan fide dikim işlemi 15 Mayıs'a kadar sürecek.































Isparta'da pandemi ile mücadele aralıksız sürerken, tarımsal üretimde hız kesmeden devam ediyor. Deregümü Köyünde devam eden domates fidan dikim işlemi TRT HABER ekranlarında canlı olarak yayınlandı.