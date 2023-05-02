Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri programı kapsamında, "Teknoloji ve Tasarım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Sağlık", "Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji", "Milli Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası İlişkiler", "Kalkınma Politikaları", "Eğitim Yaklaşımları" ve "Güvenlik Politikaları" hakkında tamamlanan ve savunulan doktora tezlerinin değerlendirildiği programın ödül kazanan bilim insanları listesi açıklandı.Program kapsamında düzenlenen törenle ödülleri sahiplerine verildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi Hatice Oğuz Özgür'ün "Risk Toplumu Bağlamında Kuşaklararası Boyutta Şiddetin Değişen Yüzü: Dijital Şiddet" başlıklı tezi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.TEKNOFEST'te gerçekleşen törende TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından ödülü takdim edilen Hatice Oğuz Özgür, milli teknolojinin kalbinin attığı bu festivalde ödülünü aldı. TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak biliniyor. TÜBA, nitelikli bilim insanları yetiştirerek çalışmaların artmasını hedefleyen bir programdır.